شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الصينية تتهم الفلبين بانتهاك توافق بحر الصين الجنوبي والان نبدء بالتفاصيل

اشتباك عنيف

الدمام - شريف احمد - اتهم وزير خارجية الصين وانج يي، الحكومة الفلبينية بانتهاك "توافق" مجددًا بشأن نزاعهما المتصاعد في بحر الصين الجنوبي، حسب ما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" في تقرير اليوم.وذكرت أن الوزير عقد أمس اجتماعاً مع وزير خارجية الفلبين، إنريكي مانالو، على هامش منتدى إقليمي في مدينة فينتيان عاصمة لاوس، حيث يجتمع مبعوثون كبار من جنوب شرق آسيا ودول شريكة، في لاوس لبحث القضايا الرئيسية الملّحة، التي تمتد من حرب أوكرانيا إلى الصراع الدائر في ميانمار.ومن المتوقع أن يتم مناقشة التوترات في بحر الصين الجنوبي من بين تلك القضايا.وكانت الفلبين ذكرت في وقت سابق، أنها نفذت مهمة "إعادة إمداد وتناوب" لقواتها في "أيونجين شول" في بحر الصين الجنوبي اليوم، بدون حوادث، بعد أكثر من شهر من حدوث اشتباك عنيف مع قوات صينية في المنطقة.