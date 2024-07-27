الإمارات تطالب مواطنيها في إنجلترا بتفادي التجمعات لسبب مجهول

ياسر رشاد - القاهرة - دعت سفارة الإمارات في لندن، اليوم السبت، مواطني الدولة في إنجلترا إلى أخذ الحيطة والحذر، وتفادي مناطق التجمعات في بعض المدن.

بيان الإمارات لمواطنيها في إنجلترا

ونصحت سفارة الإمارات بإنجلترا المواطنين بضرورة البقاء على تواصل مع السفارة، والاتصال على الرقمين: 0097180024 أو 0097180044444 في حالة الطوارئ، مع متابعة حسابات التواصل الاجتماعي للسفارة ولوزارة الخارجية.

كما أهابت السفارة بمواطنيين الإمارات التسجيل في خدمة "تواجدي" كي يتسنى لها تقديم الخدمات القنصلية الملائمة.

ولم يتضح سبب التحذيرات التي أطلقتها سفارة الإمارات في لندن حتى الساعة.

يأتي تحذير الإمارات ، بعد أن تعرضت خطوط سكك حديد "يوروستار" في فرنسا لهجوم، قبيل ساعات من بدء أولمبياد باريس 2024.

يذكر أن شهدت فرنسا، صباح أمس الجمعة، هجوماً تخريبياً في شبكة السكة الحديد وخصوصاً القطارالسريع، الذي شهد أعمال تخريبية في شبكته أسفرت عن تعطل أعمال مايقرب من 800 ألف مسافر.

وقالت اشرطة فرنسا خلال تصريحات صحفية لها اليوم، إن التحقيقات جارية حول الأعمال التخريبية على شبكة القطارالسريع، مشيرة إلى أن الهجوم على خطوط القطار السريع حدث عند الرابعة صباحًا.

الهجوم علي القطار السريع تزامنا مع افتتاح أولمبياد باريس



جاءت تلك الأعمال التخربية في محطات القطار السريع تزامنا مع إفتتاح بطولة أولمبياد باريس 2024 اليوم الجمعه، المقامة في نسختها الحالية بفرنسا .



وصرح وزير النقل الفرنسي،كليمان بون، أن محطة القطارالسريع مونبارناس بباريس هي الأكثر تضررا بالأعمال التخريبية.

وأشار «كليمان» إلى أنه سيتم إعادة تشغيل خط القطارات العادي، مؤكدًا الاضطرار لإلغاء عدد كبير من الرحلات حتى عودة حركة القطارات مرة أخرى.

النقل الفرنسي يوقف حركة القطار السريع



وأوضحت الشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية، أن توقف حركة المرور على اخط القطارالسريع بين باريس وعدد من المدن بسبب أعمال تخريبية.

وأضافت الشركة الوطنية خلال تصريحات صحفية، أن أعمال التخريب على شبكة القطارات السريعة طالت 800 ألف راكب، لافتة إلى أن الاضطرابات في حركة القطارات عالية السرعة قد تستمر طوال عطلة نهاية الأسبوع على الأقل.

إفتتاح أولمبياد باريس تزماناً مع توقف القطارالسريع



وينطلق حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في باريس على نهر السين اليوم 26 يوليو في العرض الذي يستمر لمدة 3 ساعات و45 دقيقة، وسيقام لأول مرة خارج الملعب الرئيسي، ويستعرض وفوداً من الرياضيين لمسافة تزيد عن 6 كيلومترات على متن 85 قارباً.