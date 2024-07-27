توفير الخبز وجودة السلع.. وزير التموين يلتقي محافظ الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

استقبل الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الاسكندرية، الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والوفد المرافق له بديوان عام المحافظة.

وفي بداية اللقاء، هنأ الدكتور شريف فاروق، الفريق أحمد خالد، على ثقة القيادة السياسية لاختياره محافظًا للإسكندرية، كما هنأ الفريق، الدكتور شريف فاروق، على ثقة القيادة السياسية لاختياره وزيرًا التموين والتجارة الداخلية.

وأكد وزير التموين، أن زيارته لمحافظه الإسكندرية تأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس الوزراء لمتابعة الأنشطة التموينية وعمل الجولات الميدانية بكل المحافظات، مشيرًا إلى أن الفترة القادمة ستشهد تعاونًا بين المحافظة والوزارة في كل الأنشطة التموينية، سعيًا لإرضاء المواطن المصري سواء في إنتاج رغيف الخبز أو في جودة السلع الأساسية ووفرتها.

ورحب الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظة الإسكندرية، بزيارة الدكتور شريف فاروق، والوفد المرافق له لمحافظة الإسكندرية.