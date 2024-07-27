الأكاديمية العسكرية تختتم المؤتمر العلمي الدولي الرابع للاتصالات ومسابقة الابتكارات العلمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

اُختتمت فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الرابع للاتصالات (ITC-EGYPT 2024) ومسابقة الابتكارات العلمية في دورتها الثالثة (ISEC 2024) بمشاركة العديد من طلبة الجامعات المصرية والخبراء المتخصصين في المجالات العلمية والتكنولوجية من مختلف دول العالم، والتي استمرت على مدار عدة أيام بالأكاديمية العسكرية المصرية.

وشملت الأنشطة، عقد عدد من الجلسات الحوارية وورش العمل ومناقشة أحدث الأبحاث العلمية بهدف إتاحة الفرصة للمشاركين لتبادل الرؤى والأفكار العلمية للمساهمة في إثراء العمل البحثي العلمي والارتقاء بمستوى العلم والمعرفة.

وفي ختام المؤتمر، نقل اللواء أركان حرب ياسر الطودي، قائد قوات الدفاع الجوي، تحيات وتقدير الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، للمشاركين في المؤتمر من مصر ومختلف دول العالم، مؤكدًا حرص القوات المسلحة على الاهتمام بالبحث العلمي وتنمية الابتكارات للاستفادة منها في شتى المجالات العلمية والتكنولوجية بما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة بالدولة.

كما تم تكريم الفائزين بالمراكز الأولى في المؤتمر العلمي الدولي الرابع للاتصالات ومسابقة الابتكارات العلمية.

وأعرب المشاركون، عن عميق شكرهم وامتنانهم لما تقدمه القوات المسلحة من دعم وتنظيم لهذا الحدث العلمي المهم وتطلعهم لأن تشهد المرحلة المقبلة المزيد من المؤتمرات العلمية والبحثية.