برلماني يحذر من ارتفاع أسعار الأرز الفترة المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بسؤال برلماني إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى الحكومة بشأن حقيقة فتح باب تصدير الأرز مرة أخرى.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هناك أنباءً بشأن فتح باب تصدير الأرز للخارج لبعض الشركات، قائلا: وهو الأمر الذي سيكون له مردود سلبي في رفع أسعار المحصول خصوصا في الموسم الجديد.

وأكد "زين الدين"، أن استقرار أسعار الأرز في الفترة الأخيرة، جاء نتيجة وقف التصدير للخارج، مشيرًا إلى أن إعادة فتح التصدير مرة أخرى سيعمل على ارتفاع الأسعار بصورة كبيرة.

وطالب الحكومة بضرورة كشف الحقيقة بشأن ما يثار في هذا الشأن، موضحًا أن الأرز من المحاصيل الاستراتيجية المهمة، وفتح باب التصدير سيؤدي إلى زيادة أسعاره بصورة غير مسبوقة.

وأوضح "زين الدين"، أن الدولة تسعى بكل جهد لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، لذلك من الأولى تغطية السوق المحلي قبل التوجه إلى التصدير.