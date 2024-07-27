لا تتعرضوا للشمس. الأرصاد تعلن موجة حارة جديدة في هذا التوقيت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

كشفت منار غانم، عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة المقبلة على معظم أنحاء البلاد.

وقالت منار غانم، في تصريحات إلى "الخليج 365"، إن من المتوقع أن تشهد درجات الحرارة بداية من الأربعاء 31 يوليو 2024 ارتفاعًا ملحوظًا بقيم تتراوح ما بين 3:2 درجات على معظم أنحاء البلاد.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة العظمى بالقاهرة سجلت اليوم 36 درجة، موضحة أنه من المتوقع أن تسجل 37 بداية من الأربعاء المقبل.

ونصحت منار غانم، المواطنين بعدم التعرض لأشعة الشمس خلال أوقات الذروة والظهيرة والحرص على شرب السوائل للتغلب على الشعور بالحر.

وتأتي درجات الحرارة اليوم السبت 27 يوليو على النحو التالي:

- القاهرة والوجه البحري: (العظمى 36 - المحسوسة 38).

- السواحل الشمالية: (العظمى 32 - المحسوسة 35).

- جنوب سيناء: (العظمى 39 - المحسوسة 42).

- شمال الصعيد: (العظمى 38 - المحسوسة 40).

- جنوب الصعيد: (العظمى 42 - المحسوسة 43).

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