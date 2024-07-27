المطران موسى ترأس قداسا إلهيًا في كنيسة ميلاد السيدة العذراء وسيامة الشماس بولس نقولا كاهنا لخدمة مذبح الرب

ترأس راعي أبرشية جبل لبنان للروم الأرثوذكس المطران سلوان موسى قداسا إلهيًا في كنيسة ميلاد السيدة العذراء في منصورية المتن، تم في خلاله سيامة الشماس بولس نقولا كاهنا لخدمة مذبح الرب، عاونه في الخدمة لفيف من الكهنة والشمامسة بحضور عائلة الشماس نقولا وحشد من المؤمنين.

وتطرق في عظته الى سيرة "الشهيد والطبيب الشافي القدّيس بندلايمون"، مشيرا إلى "أهمية نعمة الكهنوت والشهادة للرب يسوع. الذي يشهد للمسيح ، يقدم الله للناس وليس نفسه، يصير قربانًا لله، ويقدم العالم لله. وقال : علينا أن نعرف كيف نصلّي، خدمتنا عليها أن تكون صلاة. الكاهن مدعو أن يكون ذبيحة للرب يسوع. مدعويين أن يكون كل شيء فينا للرب يسوع. خدمة الكهنوت منارة روحية تضيء للجميع".

وتوجه المطران موسى إلى الكاهن الجديد بـ"توصيات لخدمته المباركة، دعاه إلى أن يحمل مجد الله للعالم. كما توجه بالشكر لكل من وقف إلى جانب الشمّاس في خدمته ولا سيما اخوته في حركة الشبيبة الأرثوذكسية".

بعد القدّاس تقبّل الكاهن الجديد وعائلته تهاني المشاركين، وألتقطت صور تذكارية.

الكاهن الجديد التزم في حركة الشبيبة الأرثوذكسية منذ طفولته، واستلم مهام ومسؤوليات عديدة في مركز جبل لبنان. سيم شمّاسًا في العام 2015 على يد المطران جورج خضر، يحمل شهادة في إدارة الاعمال، ويتابع دروس لاهوتية من خلال برنامج "الكلمة" في البلمند. متزوج وله ثلاثة اولاد.