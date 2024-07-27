نقلت وكالة "رويترز" عن بيان قمة آسيان تأكيده حث جميع الأطراف على العمل نحو السلام بهدف تحقيق حل الدولتين. وأكد بيان القمة انه "عبرنا عن قلقنا إزاء الوضع الإنساني المتدهور والعدد المروع للقتلى في غزة".

كانت هذه تفاصيل خبر رويترز عن بيان قمة آسيان: نحث الجميع على العمل نحو السلام بهدف تحقيق حل الدولتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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