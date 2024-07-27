الصحة بغزة: خروج عدد من مراكز الرعاية الصحية عن الخدمة ببني سهيلا وجورة اللوت ومركز عبسان والقرارة

اعلنت وزارة الصحة في غزة، "خروج عدد من مراكز الرعاية الصحية عن الخدمة ببني سهيلا وجورة اللوت ومركز عبسان والقرارة"، مشيرة الى ان "لم يعد بالإمكان تشغيل المستشفى الأوروبي رغم الحاجة الماسة لذلك".

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