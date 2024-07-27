بينهم أطفال ونساء.. شهداء في قصف إسرائيلي على مدرسة بدير البلح وسط غزة

الشارقة - اميمة ياسر -

استشهد أكثر من 20 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء، وأصيب العشرات، في قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين في دير البلح وسط قطاع غزة، اليوم السبت.

وذكرت وسائل إعلام أن طائرات الاحتلال قصفت مدرسة تؤوي نازحين غرب دير البلح، ما أسفر عن استشهاد 20 مواطنا على الأقل، بينهم أطفال ونساء، إضافة إلى إصابة العشرات بجروح خطيرة.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني تواصل انتشال المواطنين، وعدد الشهداء قابل للارتفاع فى أى وقت، وتم نقل المصابين إلى مستشفى شهداء الأقصى الذى أصبح مكتظا بالجرحى.