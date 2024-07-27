قتلى جراء صدم سيارة مشاة في الصين

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت السلطات الصينية مقتل ثمانية أشخاص وجرح خمسة آخرين بعدما صدمت سيارة مشاة في مدينة رئيسية في وسط الصين السبت، من دون أن تحدد ما إذا كان الحادث متعمدا أم لا.

وقالت شرطة منطقة كايفو في بيان إن الحادث وقع في منتصف الليل حوالي الساعة 12,10 في تشانغشا، عاصمة مقاطعة هونان.

وأضافت أن «سيارة صدمت أشخاصا»، من دون تقديم مزيد من التفاصيل حول ملابسات المأساة.

وأكد البيان أن المشتبه به يعيش في الحي ويبلغ 55 عاما وأنه «أوقف» من قبل الشرطة و«التحقيق مستمر».

وتشهد الصين حوادث طرق متكررة.