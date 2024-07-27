أوكرانيا تعلن إصابة قاذفة استراتيجية في روسيا

ابوظبي - سيف اليزيد - قال مصدر في المخابرات العسكرية الأوكرانية، اليوم السبت، إن طائرات مسيرة أوكرانية ألحقت ضررا بقاذفة قنابل استراتيجية روسية من طراز "تو-22 إم 3" في مطار عسكري في شمال روسيا.

وأكد مصدر لصحيفة "يوكرينسكا برافدا"، نقلا عن المخابرات العسكرية "نتيجة لعملية للمخابرات العسكرية الأوكرانية قرب أولينيجورسك، قصفت قاذفة قنابل فرط صوتية طويلة المدى من طراز تو-22إم3 في مطار أولينيا العسكري، قاعدة الطيران الاستراتيجي" في روسيا.

وأضاف المصدر أن القاذفة بعيدة المدى أصيبت في مطار "أولينيا" العسكري.

وذكرت صحيفة "يوكرينسكا برافدا" أن المطار، الذي تقلع استهدفت فيه الطائرة، يبعد 1800 كيلومتر عن الحدود أوكرانيا مع روسيا.

وأضافت الصحيفة أن هجمات أخرى شنت على روسيا شملت مطارا عسكريا في مدينة "إنجلز" في منطقة "ساراتوف"، ومطار "دياجيليفو" في منطقة "ريازان". كما أصابت طائرة مسيرة مصفاة نفط في ريازان.