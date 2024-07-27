الأونروا: مقتل 199 موظفا في الأمم المتحدة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

ياسر رشاد - القاهرة - قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم السبت، إن 199 موظفا من العاملين في الأمم المتحدة قتلوا، إضافة إلى إصابة المئات، خلال العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر عام 2023.

وأوضحت الوكالة - في بيان صحفي - أن معظم مراكز الأونروا تعرضت لعمليات قصف إسرائيلي، ورغم ذلك يواصل 1100 من العاملين لديها تقديم خدماتهم للنازحين في مراكز الإيواء.

وأكدت أن نقص الوقود يمثل عقبة أساسية في عمل الطواقم الطبية والبيئية، وكذلك يعوق عمل مراكز تصنيع وطهي الطعام، مشيرة إلى أن 9ر1 مليون نازح يعيشون ظروفا قاهرة، خاصة مع استمرار عمليات التهجير في جميع مناطق قطاع غزة.

الأونروا: المنظومة الإغاثية والصحية بقطاع غزة تتجه نحو الانهيار الكامل

قال المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في غزة عدنان أبو حسنة، إن المنظومة الإغاثية والصحية والإنسانية في قطاع غزة تتجه بسرعة كبيرة نحو الانهيار الكامل .

وأضاف أبو حسنة - في تصريح خاص لقناة (العربية الحدث) اليوم السبت - أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة خطيرة وغير مسبوقة ولم يشهدها القطاع على الإطلاق، مضيفا أن الأوضاع الطبية خرجت عن السيطرة في ظل النقص المستمر للأدوية .

وأشار إلى أن غياب الأمن والنظام يعيق إيصال المساعدات الإغاثية للمدنيين، في ظل استمرار العدوان الغاشم على القطاع وإغلاق المعابر وعدم السماح بعبور شاحنات المساعدات.

الرئاسة الفلسطينية: الاحتلال انتهك كل المحرمات بقصف مدرسة "السيدة خديجة

طالبت الرئاسة الفلسطينية من الإدارة الأمريكية إجبار الاحتلال على وقف عدوانه وعدم اعطائه الدعم للاستمرار في جرائمه الوحشية

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وأكدت الرئاسة الفلسطينية، أن الاحتلال انتهك كل المحرمات التي أقرها القانون الدولي بقصف مدرسة "السيدة خديجة" بدير البلح.

تزايد عدد شهداء القصف الإسرائيلي على مدرسة دير البلح إلى 31 شهيدًا

تزايد عدد شهداء دير البلح وسط قطاع غزة إلى 31 شهيد حتى الآن وأكثر من 100 مصاب بينهم حالات خطيرة، إزاء قصف الصواريخ التي ارتكبها الاحتلال على مدرسة السيدة خديجة والتي يستعملها النازحين كمستشفى ميداني.

يذكر أن أكد المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة في وقت سابق اليوم السبت، بمقتل 24 فلسطينيا في غارة إسرائيلية على نقطة طبية ومصلى داخل مدرسة تأوي نازحين تابعة لوكالة "الأونروا" شمال مدينة دير البلح وسط القطاع.