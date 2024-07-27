شكرا لقرائتكم خبر عن "إيد واحدة".. جمعية الأورمان عضو التحالف تقدم الدعم المباشر لـ 9,335 أسرة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت جمعية الأورمان، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عن تحقيق إنجازات كبيرة في إطار مشاركتها الفاعلة في حملة "إيد واحدة" التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة حياة كريمة والهلال الاحمر المصري.

تستهدف الحملة دعم مليون ونصف أسرة من الأسر الأكثر احتياجاً في مصر من خلال توفير الدعم الغذائي والنقدي والخدمات الصحية والبرامج التوعوية.

في المرحلة الأولى من الحملة، قامت الأورمان بتقديم الدعم المباشر لـ 9,335 أسرة، وذلك من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة والبرامج التي تشمل:

الدعم الغذائي: سيتم توزيع 10,000 كيلوجرام من اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً في مختلف محافظات الجمهورية.

الخدمات الصحية: سيتم تنظيم 8 قوافل طبية في محافظات متعددة، استفاد منها 2,290 مريضاً، وشملت القوافل إجراء جميع الفحوصات والعمليات الجراحية اللازمة مجاناً.

إعادة الإعمار: سيتم العمل على إعادة إعمار وتطوير 135 منزلاً، وتركيب 110 وصلة مياه نظيفة للأسر الأكثر احتياجاً.

الدعم الاجتماعي: سيتم تنظيم 3 معارض لتوزيع الملابس الجديدة مجاناً على 1,800 أسرة.

انطلقت، اليوم السبت، حملة "إيد واحدة" بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة حياة كريمة والهلال الأحمر المصري، والتي تهدف إلى تقديم دعم تنموي شامل لمليون ونصف أسرة من الأسر الأكثر احتياجاً في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية.

تهدف الحملة إلى توفير الدعم الغذائي للأسر المحتاجة، وتخفيف العبء عن كاهلها، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الكثيرون. وسيتم توزيع الكراتين الغذائية طوال مدة الحملة.

