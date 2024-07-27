شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى للعمل الأهلى ينفذ أولى قوافل حملة "إيد واحدة" والان مع تفاصيل الخبر

نفذ التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اليوم أولى قوافل حملة "إيد واحدة"، وهي حملة تنموية شاملة تهدف إلى تقديم الدعم والمساعدة لمليون ونصف أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا في جميع أنحاء البلاد.

يأتي إطلاق هذه الحملة في إطار جهود التحالف المتواصلة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر استحقاقًا، وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة حياة كريمة والهلال الأحمر المصري.

انطلقت، اليوم السبت، حملة "إيد واحدة" بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة حياة كريمة والهلال الأحمر المصري، والتي تهدف إلى تقديم دعم تنموي شامل لمليون ونصف أسرة من الأسر الأكثر احتياجاً في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية.

تهدف الحملة إلى توفير الدعم الغذائي للأسر المحتاجة، وتخفيف العبء عن كاهلها، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الكثيرون. وسيتم توزيع الكراتين الغذائية طوال مدة الحملة.

