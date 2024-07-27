"هآرتس": الموقف الإسرائيلي المعدّل بشأن مقترح الصفقة مع حماس قد يُفشل المفاوضات

أفادت صحيفة "هآرتس" عن مسؤولين إسرائيليين، بأنّ "الموقف الإسرائيلي المعدّل بشأن مقترح الصفقة مع حماس قد يفشل المفاوضات"، حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى.

وأوضحت الصحيفة أنّ "النسخة المعدلة تتضمن تحفظات طرحها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لإنشاء آلية تمنع المسلحين الفلسطينيين من التوجه لشمالي القطاع".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد موقع "أكسيوس"، نقلًا عن مصادر مطلعة، بأنّ "إسرائيل قدمت اليوم مقترحها المحدث بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وصفقة التبادل".

وكشف عن "اجتماع مرتقب الأحد لمديري CIA والموساد ورئيس وزراء قطر ورئيس المخابرات المصرية لبحث مقترح إسرائيل".

وأمس، أشار رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى أنّ الوقت سيظهر ما إذا كنا قريبين من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ولفت نتانياهو خلال لقائه المرشح الجمهوري للرئاسة الاميركية دونالد ترامب في فلوريدا، إلى أنّه "أعتقد أن هناك بعض التقدم في المحادثات بسبب الضغط العسكري، وسأرسل وفدًا إلى محادثات روما الأحد المقبل".

ويأتي ذلك في وقت يصرّ فيه نتانياهو على مواصلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ما يعرقل التوصل لاتفاق، حيث تشدد حماس على ضرورة أن يتضمن الاتفاق وقفًا شاملًا لإطلاق النار.