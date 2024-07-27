أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية يوم السبت ‌‏27-07-2024 منظومة فنية تجسسية في موقع المنارة وانتشاراً لجنود العدو ‏في محيطها بالمسيرات الإنقضاضية وحققوا إصابات مباشرة وأوقعوهم بين قتيل وجريح".

كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": استهدفنا بالمسيّرات منظومة تجسسية في موقع المنارة وأوقعنا جنودًا للعدو بين قتيل وجريح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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