عبد المسيح: أنا بانتظار ردود رؤساء الكنائس شرقًا وغربًا على إهانة رموزنا الدينية في فرنسا

أشار النائب أديب عبد المسيح، في تصريح، "أنني بانتظار ردود رؤساء الكنائس شرقًا وغربًا على الإهانة التي حصلت بحق رموزنا الدينية في افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في فرنسا، حتى أحدد إن كنت سأهاجم الفاعلين والحاضنين أم أيضًا المتقاعسين والنائمين والخائفين".
وكان قد تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات من الحفل الافتتاحي لأولمبياد باريس 2024 وسط ربط إحدى الفقرات بالديانة المسيحية ولوحة "العشاء الأخير"، وأشار النشطاء إلى مشاركة مجموعة من المتحولين جنسيًا في الفقرة.
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