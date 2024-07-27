قتيل فلسطيني و13 إصابة خلال اقتحام القوات الإسرائيلية مخيم بلاطة في نابلس

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بلاغ، عن سقوط "شهيد و13 إصابة منهم 3 إصابات خطيرة خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم بلاطة في نابلس"، موضحة أنّ "إحدى الإصابات الخطيرة هي لمسعف متطوع من متطوعي الجمعية".

وأفادت وكالة "شهاب" التابعة لحركة "حماس"، بأنّ "مقاومين يشتبكون مع جيش الاحتلال إثر اقتحامه مخيم بلاطة في نابلس مجددًا".

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي، "أننا نفذنا هجومًا جويًا بمسيّرة على مدينة نابلس بعد إطلاق نار على موقع عسكري قرب أحد مداخلها".

وفي السياق، أفادت هيئة البث الإسرائيلية، عن "إصابة جندي بجروح طفيفة في إطلاق نار قرب نابلس بالضفة الغربية".

وكانت قد اقتحمت قوات إسرائيلية المنطقة الشرقية ومحيط مخيم بلاطة في نابلس بالضفة.