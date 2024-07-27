لافروف اعتبر تصريحات زيلينسكي وكوليبا بشأن مفاوضات السلام "متناقضة"

رأى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن تصريحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ووزير خارجيته ديمتري كوليبا حول مفاوضات السلام تنم عن تناقض، مؤكدًا أنّه "لا يستمع اليهما".

ولافروف الموجود في فينتيان بلاوس، كان يتحدث بعد زيارة للصين قام بها هذا الأسبوع وزير الخارجية الأوكراني، وإثر تصريحات لزيلينسكي اعتبر فيها أن بكين وجهت "إشارة دعم واضحة" لوحدة أراضي اوكرانيا.

وردا على اسئلة طرحها صحافيون على هامش اجتماع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، كان لافروف يشير الى تعليقات أخيرة لزيلينسكي وكوليبا انطوت في رأيه على شيء من الازدراء.

ففي مقابلة مع قناة "تي اس ان" الأوكرانية خصصت لزيارته لبكين الجمعة، اعلن كوليبا أنه لا يمكن اجبار كييف على التفاوض مع موسكو، وأن بكين التي ترغب في أداء دور الوسيط بين البلدين، تحترم وحدة أراضي أوكرانيا.

وعلق لافروف أن كوليبا "لا يقول ذلك للمرة الأولى، وقد أعلن احيانا موقفا مناقضا تماما".

واضاف "قبل وقت غير بعيد، تحدث (الأوكرانيون) عن مفاوضات. أبدى زيلينسكي استعداده للجلوس الى طاولة مفاوضات مع ممثلين لروسيا. ولأكون صادقا، لا استمع اليهم".

كذلك، أوضح لافروف انه تطرق خلال محادثاته مع نظيره الصيني وانغ يي في فينتيان الى التصريحات التي صدرت خلال زيارة كوليبا، مؤكدا أن الروس "شعروا بأن الموقف الصيني لم يتغير".

وفي رأيه أن بكين تشدد على وجوب ان يكون شكل مفاوضات السلام "مقبولا لدى جميع الأطراف".

واعلن زيلينسكي اخيرا أنه يجب ان تتمثل موسكو في قمة ثانية حول السلام، بخلاف ما حصل خلال قمة أولى استضافتها سويسرا في حزيران الفائت، الامر الذي دفع الصين الى عدم المشاركة فيها.