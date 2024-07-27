الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 40 فلسطينيًا من الضفة الغربية

ياسر رشاد - القاهرة -

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ أمس وحتى اليوم حملة اعتقالات واسعة طالت 40 فلسطينيًا على الأقل من الضّفة الغربية المحتلة، بينهم أطفال، وأسرى سابقون، إضافة إلى أفراد من عائلات مطاردين أفرج عنهم لاحقا.

وقال نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان مشترك، إن عمليات الاعتقال تركزت في مُحافظتي قلقيلية، ونابلس، فيما توزعت بقية الاعتقالات على غالبية محافظات الضفة.

وأضاف البيان أن قوات الاحتلال تواصل خلال حملات الاعتقال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التحقيق الميداني، وتخريب وتدمير للمنازل.

وأشار البيان إلى ارتفاع حصيلة الاعتقالات منذ بدء حرب الإبادة المُستمرة، إلى أكثر من (9840)، وتشمل هذه الحصيلة من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

وأوضح أن قوات الاحتلال تواصل تنفيذ حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، التي تصاعدت بشكل غير مسبوق بعد السابع من أكتوبر، ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين، إنما من حيث مستوى الجرائم التي ارتكبتها.

استشهاد فلسطيني وإصابة 13 آخرين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مخيم بلاطة

أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، مساء اليوم السبت، باستشهاد فلسطيني وإصابة 13 آخرين بينهم 3 بحالة خطيرة؛ جرّاء قصف الاحتلال الإسرائيلي على مخيم بلاطة في نابلس.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد الفتى لؤي محمد مشة (17 عاماً)، موضحة أن الطواقم الطبية في مستشفى رفيديا الحكومي لا تزال تتعامل مع 13إصابة بينها إصابات بحالة خطيرة، جراء عدوان الاحتلال على مخيم بلاطة في نابلس.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بإصابة مسعف متطوع ميداني لدى الجمعية اثناء عمله لاخلاء الجرحى جراء قصف الاحتلال في مخيم بلاطة.

وكانت قوة كبيرة من جيش الاحتلال معززة بعدد من الدوريات والآليات المصفحة، قد اقتحمت مساء اليوم مخيم بلاطة، وسط إطلاق كثيف للرصاص وسماع دوي انفجارات.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، استشهد 590 فلسطينيا في الضفة الغربية، بينهم 143 طفلا، بحسب وزارة الصحة.

المجلس الوطني الفلسطيني وحركة "فتح" يُدينان مجزرة "دير البلح"

أدان المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم السبت، قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف المُستشفى الميداني المقام داخل مدرسة خديجة، التي تؤوي نازحين في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد وإصابة عشرات المدنيين.

وقال المجلس - في بيان اليوم - إن حكومة الفاشيين وجيشها مُصممون على قتل أكبر عدد من الضحايا المدنيين، وإسقاط ما تبقى من المنظومة الصحية، خاصة المستشفيات الميدانية التي تعالج النازحين، في ظل دمار وحرق غالبية المستشفيات وإخراجها عن الخدمة، وإغلاق المعابر أمام الحالات الحرجة من المصابين.

وأضاف المجلس أنه يحمل المجتمع الدولي المسئولية الكاملة عن استمرار سقوط الضحايا والأبرياء من الأطفال والنساء، وعمليات التطهير العرقي.

وشدد على أن الإدارة الأمريكية هي المسئولة الأولى وبالمشاركة مع كيان الاحتلال العنصري عن عمليات الإبادة والتطهير العرقي منذ عشرة أشهر، مطالبا الدول المجتمعة في مجلس الأمن الدولي منذ أمس باتخاذ قرارات نافذة وملزمة لإيقاف المجازر التي راح ضحيتها أكثر من 4% من عدد سكان قطاع غزة.

ومن جانبها، أكدت حركة "فتح"، أنّ المجزرة الدمويّة التي ارتكبها جيش الاحتلال الاسرائيلي بحقّ النازحين في دير البلح هي ترجمة عملية للتصفيق والدعم الذي حصل عليه نتنياهو من الكونجرس الأمريكي والإدارة الأمريكية واصفة نتنياهو بأنه "مجرم حرب".

وأضافت "فتح"، في بيان صادر عن مفوضيّة الإعلام والثقافة والتعبئة الفكريّة، أن هذه المجزرة تبرهن مدى استفحال النزعة الإرهابيّة- الإجراميّة لدى منظومة الاحتلال الاستعماريّة التي توغل في دماء الشعب الفلسطيني؛ هادفة لتصفية القضية الفلسطينية، من خلال المجازر الدمويّة بحقّ المدنيين من النساء والأطفال والشيوخ في سياق حرب الإبادة الممنهجة التي تشنّها على قطاع غزّة والضفة الغربيّة منذ السابع من أكتوبر 2023.