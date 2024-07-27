مسئول بمنظمة التحرير يُبحث مع وزراء خارجية عرب وقف العدوان على الشعب الفلسطيني

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، اليوم السبت، أن هناك اتصالات مُكثفة أجراها مع عدد من وزراء الخارجية العرب لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

وقال الشيخ ـ في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس) ـ إنه تحدث هاتفيا مع وزراء خارجية المملكة العربية السعودية، ومصر، والأردن، وقطر، وسلطنة عُمان، والجزائر، والمغرب، والعراق، وتونس، من أجل تكثيف التحرك العربي إقليميا ودوليا لوقف العدوان الاسرائيلي المستمر ضد الشعب الفلسطيني، وكذلك التحرك في المؤسسات والهيئات الدولية لهذا الغرض.

الأونروا: المنظومة الإغاثية والصحية بقطاع غزة تتجه نحو الانهيار الكامل

قال المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في غزة عدنان أبو حسنة، إن المنظومة الإغاثية والصحية والإنسانية في قطاع غزة تتجه بسرعة كبيرة نحو الانهيار الكامل .

وأضاف أبو حسنة - في تصريح خاص لقناة (العربية الحدث) اليوم السبت - أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة خطيرة وغير مسبوقة ولم يشهدها القطاع على الإطلاق، مضيفا أن الأوضاع الطبية خرجت عن السيطرة في ظل النقص المستمر للأدوية .

وأشار إلى أن غياب الأمن والنظام يعيق إيصال المساعدات الإغاثية للمدنيين، في ظل استمرار العدوان الغاشم على القطاع وإغلاق المعابر وعدم السماح بعبور شاحنات المساعدات.

الرئاسة الفلسطينية: الاحتلال انتهك كل المحرمات بقصف مدرسة "السيدة خديجة"

طالبت الرئاسة الفلسطينية من الإدارة الأمريكية إجبار الاحتلال على وقف عدوانه وعدم اعطائه الدعم للاستمرار في جرائمه الوحشية، وذلك وفقًا لما نشره موقع قناة "القاهرة الإخبارية".

وأكدت الرئاسة الفلسطينية، أن الاحتلال انتهك كل المحرمات التي أقرها القانون الدولي بقصف مدرسة "السيدة خديجة" بدير البلح.

تزايد عدد شهداء القصف الإسرائيلي على مدرسة دير البلح إلى 31 شهيدًا

تزايد عدد شهداء دير البلح وسط قطاع غزة إلى 31 شهيد حتى الآن وأكثر من 100 مصاب بينهم حالات خطيرة، إزاء قصف الصواريخ التي ارتكبها الاحتلال على مدرسة السيدة خديجة والتي يستعملها النازحين كمستشفى ميداني.

يذكر أن أكد المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة في وقت سابق اليوم السبت، بمقتل 24 فلسطينيا في غارة إسرائيلية على نقطة طبية ومصلى داخل مدرسة تأوي نازحين تابعة لوكالة "الأونروا" شمال مدينة دير البلح وسط القطاع.