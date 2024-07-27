وزير الخارجية الصيني يؤكد استعداد بلاده العمل مع آسيان لتعزيز التكامل الاقتصادي والإقليمي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد وزير الخارجية الصيني وانج يي، استعداد بلاده العمل مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) وجيرانها في المنطقة من أجل تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي.

جاء ذلك ، حسبما ذكرت شبكة تليفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) اليوم /السبت/ ، خلال حضور الوزير وانج يي اجتماع وزراء خارجية (آسيان+3)، الذي يضم الدول العشر الأعضاء في رابطة آسيان بالإضافة إلى الصين واليابان وكوريا الجنوبية، المنعقد في عاصمة لاوس "فيانتيان".

ونبه وزير الخارجية الصيني، إلى أنه في ظل الظروف المستجدة، تواجه منطقة شرق آسيا تحديات وفرص؛ مشيرا إلى أن آلية (آسيان +3) شاركت في التعاون في عدة مجالات على مدار العشرين عاما الماضية.

وأضاف أن الصين مستعدة لمواصلة دعم مركزية الآسيان في إطار الهيكل الإقليمي، وإعطاء دور كامل لآلية (آسيان+3)، وإعلاء الانفتاح والاندماج.

وأوضح أن الصين قدمت مقترحا بشأن التعاون في شرق آسيا خلال المرحلة القادمة، يشمل تعميق التكامل الاقتصادي وتعزيز الترابط الإقليمي وقدرات الاستجابة للأزمات والحفاظ على الاستقرار الإقليمي، والدعوة إلى توسيع نطاق التعاون في المجالات الناشئة، وتعزيز التبادلات الاجتماعية والثقافية لبناء توافق إقليمي.

جدير بالذكر أن رابطة آسيان تضم عشر دول هي: إندونيسيا، وماليزيا، والفلبين، وسنغافورة، وتايلاند، ولاوس، وكمبوديا، وبروناي، وميانمار، وفيتنام.