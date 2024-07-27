الصين تخصص 67 مليون دولار لدعم 6 مقاطعات متضررة من الفيضانات

ياسر رشاد - القاهرة - خصصت وزارتا المالية وإدارة الطوارئ بالصين، اليوم السبت، مبلغا إضافيا بقيمة 475 مليون يوان (ما يعادل 66.65 مليون دولار أمريكي ) لتعزيز جهود الإغاثة من الكوارث في 6 مقاطعات.

وأوضحت وزارة المالية الصينية - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - أن هذه المبالغ سيتم توزيعها على مقاطعات آنهوي وجيانجشي وخنان وهونان وسيتشوان وشنشي لدعم عمليات البحث والإنقاذ وإعادة تسكين المتضررين واستعادة الوضع الطبيعي في المناطق المنكوبة في أسرع وقت ممكن.

وتسببت الأمطار الغزيرة خلال ذروة موسم الفيضانات في حدوث فيضانات مفاجئة في عديد المناطق بالصين، وجدد المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم إصدار إنذار باللون البرتقالي لمواجهة العواصف المطيرة.

وأعلن المركز الوطني للسيطرة على الفيضانات والإغاثة من الجفاف، اليوم، تفعيل الاستجابة الطارئة من المستوى الرابع لمواجهة الفيضانات في مقاطعة هونان في أعقاب إعصار "غايمي".

الصين وإندونيسيا تتعهدان بالعمل لحماية الاستقرار الإقليمي

تعهد وزير الخارجية الصيني "وانج يي" ونظيرته الإندونيسية ريتنو مارسودي، بالحفاظ على التواصل الوثيق، وتعميق بناء مجتمع مصير مشترك بين البلدين، والعمل معا لحماية الاستقرار والازدهار على الصعيد الإقليمي.

جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم السبت خلال لقاء وانج وريتنو، على هامش اجتماع وزراء خارجية (آسيان+3)، الذي يضم الدول العشر الأعضاء في رابطة آسيان بالإضافة إلى الصين واليابان وكوريا الجنوبية، والمنعقد في عاصمة لاوس "فيانتيان".

وأطلع وزير الخارجية الصيني،نظيرته الإندونيسية على حوار المصالحة الأخير بين الفصائل الفلسطينية وتوقيع إعلان بكين.

وأعربت ريتنو عن تقديرها لجهود الصين من أجل تعزيز المصالحة والوحدة بين الفلسطينيين، مشيرة إلى استعداد إندونيسيا لبذل جهود إيجابية لتنفيذ إعلان بكين.