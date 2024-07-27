سلطنة عُمان تعلن إنشاء قاطرة للغاز الطبيعي المسال بسعة 3.8 مليون طن متري

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت سلطنة عُمان، اليوم السبت، البدء في إنشاء قاطرة جديدة للغاز الطبيعي المسال بالمجمع الصناعي في قلهات بولاية صور بمحافظة جنوب الشرقية تحمل اسم "شركة صور للغاز الطبيعي المسال" بسعة إنتاجية سنوية تقدر بـ 3.8 مليون طن متري؛ ما سيرفع إنتاج سلطنة عُمان من الغاز المسال إلى 15.2 مليون طن متري سنويًّا.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن القاطرة الجديدة ستعمل على تحسين الكفاءة التشغيلية وتعظيم الاستفادة من البنية الأساسية القائمة، ومن المتوقع اكتمالها ودخولها مرحلة التشغيل في عام 2029، ومن المتوقع أن تسهم في تعزيز الإنتاج السنوي من الغاز الطبيعي المسال ومشتقاته وتمكن من الاستغلال الأمثل للاحتياطات المتوفرة.

وقال وزير الطاقة والمعادن العماني المهندس سالم بن ناصر العوفي، إن خطة تدشين قاطرة جديدة تمثل إضافة محورية للاستراتيجية التي تنتهجها سلطنة عُمان في استدامة مكانتها بصتها موّردًا مهمًّا ومصدرًا رئيسًا وآمنًا وموثوقًا للطاقة عالميًّا.