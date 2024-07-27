شهيد وإصابات خطيرة جراء قصف الاحتلال لمُخيم بطائرة مسيرة

ياسر رشاد - القاهرة - استشهد مواطن فلسطيني، وأصيب تسعة آخرون، اثنان بجروح خطيرة، جراء قصف طائرة مسيرة للاحتلال، مساء اليوم السبت، مجموعة مواطنين في حارة الجماسين داخل مخيم بلاطة، شرق مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد الفتى لؤي محمد مشة (17 عاماً)، فيما لا تزال الطواقم الطبية في مستشفى رفيديا الحكومي تتعامل مع 9 إصابات بينها إصابتان بحالة خطيرة، جراء عدوان الاحتلال على مخيم بلاطة في نابلس.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بإصابة مسعف متطوع ميداني لدى الجمعية أثناء عمله لاخلاء الجرحى جراء قصف الاحتلال في مخيم بلاطة.

وكانت قوة كبيرة من جيش الاحتلال معززة بعدد من الدوريات والآليات المصفحة، قد اقتحمت مساء اليوم مخيم بلاطة، وسط إطلاق كثيف للرصاص وسماع دوي انفجارات.

وجددت قوات الاحتلال اقتحامها لمخيم بلاطة لمرة ثانية بعد قصفه، وتمركزت في محيط المخيم وعند مداخله، ونشرت قناصتها على البنايات المرتفعة، وسط تحليق لطائرات الاستطلاع.

وقالت جمعية الهلال الأحمر، إن طواقمها نقلت إلى المستشفى، إصابة لمواطن بالرصاص الحي في يده.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، استشهد 590 فلسطينيًا في الضفة الغربية، بينهم 143 طفلا، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.