روسيا تعلن الاستيلاء على بلدة جديدة شرق أوكرانيا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت روسيا، اليوم السبت 27 يوليو، سيطرتها على بلدة جديدة شرق أوكرانيا حيث تواصل تقدمها البطيء منذ أشهر بدون تحقيق خرق كبير في هذه المرحلة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي إن "وحدات من مجموعة القوات المركزية حررت بلدة لوزوفاتسكي".

تقع هذه البلدة شرق مدينة بوكروفسك في قطاع أوتشريتين حيث تقدمت القوات الروسية بسرعة نسبيًا في الأشهر الأخيرة.

بدأت روسيا تكتسب المزيد من الأرض منذ فشل الهجوم الأوكراني المضاد الكبير في صيف 2023 وسقوط أفدييفكا في فبراير.

وتواجه القوات الروسية جيشا اوكرانيا يفتقر إلى الأسلحة والذخيرة مع تراجع المساعدات الغربية ويواجه صعوبات في التجنيد.

وأدى قصف روسي أيضا إلى مقتل فتى يبلغ 14 عامًا واصابة 12 بجروح بينهم ستة أطفال في منطقة سومي (شمال) وخمسة آخرين في دونيتسك (شرق) بحسب سلطات المنطقتين.

وأشار مصدر في الدفاع الأوكراني أيضا إلى أن كييف استهدفت ليلا بمسيرات مصفاة وثلاثة مطارات في روسيا في مناطق ساراتوف وريازان ومورمانسك.

وأكد هذا المصدر أيضا أن ثلاث مروحيات عسكرية روسية تعرضت لـ"أعمال تخريب" في منطقة موسكو.

من جهتها أفادت وزارة الدفاع الروسية أنها دمرت عدة مسيرات أوكرانية ليل الجمعة والسبت.

وأكد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا هذا الأسبوع أن كييف مستعدة للتفاوض على السلام مع روسيا إذا فعلت ذلك "بحسن نية".

من جهتها تحدثت موسكو عن تصريحات "متناقضة" لمسؤولين أوكرانيين حول هذا الموضوع. واقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن تتنازل أوكرانيا لروسيا عن أربع مناطق من البلاد وتتخلى عن فكرة الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" مقابل إنهاء الحرب.