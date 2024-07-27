الصين وإندونيسيا تتعهدان بالعمل لحماية الاستقرار الإقليمي

ياسر رشاد - القاهرة - تعهد وزير الخارجية الصيني "وانج يي" ونظيرته الإندونيسية ريتنو مارسودي، بالحفاظ على التواصل الوثيق، وتعميق بناء مجتمع مصير مشترك بين البلدين، والعمل معا لحماية الاستقرار والازدهار على الصعيد الإقليمي.

جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم السبت خلال لقاء وانج وريتنو، على هامش اجتماع وزراء خارجية (آسيان+3)، الذي يضم الدول العشر الأعضاء في رابطة آسيان بالإضافة إلى الصين واليابان وكوريا الجنوبية، والمنعقد في عاصمة لاوس "فيانتيان".

وأطلع وزير الخارجية الصيني،نظيرته الإندونيسية على حوار المصالحة الأخير بين الفصائل الفلسطينية وتوقيع إعلان بكين.

وأعربت ريتنو عن تقديرها لجهود الصين من أجل تعزيز المصالحة والوحدة بين الفلسطينيين، مشيرة إلى استعداد إندونيسيا لبذل جهود إيجابية لتنفيذ إعلان بكين.