روسيا تصف حفل افتتاح الأولمبياد في باريس بـ"الفشل الذريع"

ياسر رشاد - القاهرة - وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في فرنسا بأنه "فشلا ذريعا.

وأشارت زاخاروفا -في تصريحات -نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية- إلى أنه خلال عشية افتتاح الألعاب الأولمبية، اعتقلت السلطات الفرنسية طاهٍ من أصل روسي، واتهمته بالتجسس ومحاولة "تعطيل الحدث".

وأضافت زاخاروفا: "أتساءل كم عدد الجواسيس الذين كان يجب دسهم في افتتاح الألعاب الأولمبية في باريس ليكون فشلا ذريعا؟"، مشيرة بسخرية إلى أن الحفل فشل بالفعل دون أي محاولات خارجية للتأثير عليه.

وتابعت الدبلوماسية الروسية قائلة: "لم أكن سأشاهد الافتتاح، لكن بعد رؤية الصور، لم أصدق أنها لم تكن مزيفة أو معدلة بالفوتوشوب".

وذكرت وكالة أنباء "تاس" أن حفل افتتاح الألعاب الأولمبية في باريس شهد عددا من الحوادث، أبرزها تعليق العلم الأوليمبي رأسًا على عقب بالقرب من برج إيفل، وتعريف الرياضيين من كوريا الجنوبية بأنهم من كوريا الشمالية، وأخيرا مغادرة العديد من الحضور حتى قبل بدء العرض بسبب ضعف الرؤية، فيما اضطر المتبقين إلى مشاهدة العرض تحت المطر.