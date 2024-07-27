البرلمان العربي يدين مجزرة الاحتلال باستهداف مستشفى ميداني بدير البلح

ياسر رشاد - القاهرة - أدان البرلمان العربي الاستهداف الوحشي والمجزرة البشعة التي ارتكبها كيان الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين العزل، داخل مستشفى ميداني بمدرسة تؤوي آلاف النازحين في مدينة دير البلح بقطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد العشرات وإصابة المئات منهم أطفال ونساء.

وندد البرلمان العربي - في بيان اليوم السبت بالصمت الدولي المخزي على جرائم كيان الاحتلال الإسرائيلي وعدم ردعه ومحاسبته على جرائمه بحق المدنيين الفلسطينيين من الأطفال والنساء والشيوخ، واصفا هذا العدوان بالعمل الإرهابي الجبان والجريمة المشينة والانتهاك الصارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

ودعا البرلمان العربي، المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياتهم والضغط على كيان الاحتلال الإسرائيلي لوقف حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين، والتوقف عن الانحياز الأمريكي الأعمى لكيان الاحتلال ومحاسبة قادته على جرائمهم المستمرة والتي لا رادع لها إلا بتحقيق العدل ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم والمجازر.

وطالب البرلمان العربي، البرلمانات الدولية والإقليمية والأوروبية بالضغط على حكوماتها للتحرك في كافة المحافل الدولية للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأبشع الجرائم، ومحاسبة كيان الاحتلال ومثوله أمام الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي يمارسها بحق الشعب الفلسطيني.