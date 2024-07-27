الدفاع الروسية تكبد قوات كييف خسائر بنحو 2000 عسكري خلال 24 ساعة

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت بالقضاء على نحو 1910 عسكريين أوكرانيين خلال عملياتها في نطاق العملية العسكرية الخاصة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية - في بيان أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) - أن وحدات مجموعة /الشمال/ نجحت في تكبيد العدو خسائر تقدر بنحو 165 عسكريا، وأن عمليات وحدات من مجموعة الغرب الروسية أسفرت عن تكبيد العدو خسائر تقدر بنحو 570 عسكريا.

وأضافت "أن وحدات تجمع المركز حيدت نحو 425 عسكريا، كما تمكنت قوات مجموعة الشرق من القضاء على نحو 125 عسكريًا تابعا للقوات الأوكرانية، وأن عمليات قوات مجموعة دنيبر أسفرت عن خسائر للقوات المسلحة الأوكرانية بلغت نحو 85 عسكريا".

الخارجية الروسية تصف حفل افتتاح الأولمبياد في باريس بـ"الفشل الذريع"

وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم /السبت/، حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في فرنسا بأنه "فشلا ذريعا".

وأشارت زاخاروفا -في تصريحات -نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية- إلى أنه خلال عشية افتتاح الألعاب الأولمبية، اعتقلت السلطات الفرنسية طاهٍ من أصل روسي، واتهمته بالتجسس ومحاولة "تعطيل الحدث".

وأضافت زاخاروفا: "أتساءل كم عدد الجواسيس الذين كان يجب دسهم في افتتاح الألعاب الأولمبية في باريس ليكون فشلا ذريعا؟"، مشيرة بسخرية إلى أن الحفل فشل بالفعل دون أي محاولات خارجية للتأثير عليه.

وتابعت الدبلوماسية الروسية قائلة: "لم أكن سأشاهد الافتتاح، لكن بعد رؤية الصور، لم أصدق أنها لم تكن مزيفة أو معدلة بالفوتوشوب".

وذكرت وكالة أنباء "تاس" أن حفل افتتاح الألعاب الأولمبية في باريس شهد عددا من الحوادث، أبرزها تعليق العلم الأوليمبي رأسًا على عقب بالقرب من برج إيفل، وتعريف الرياضيين من كوريا الجنوبية بأنهم من كوريا الشمالية، وأخيرا مغادرة العديد من الحضور حتى قبل بدء العرض بسبب ضعف الرؤية، فيما اضطر المتبقين إلى مشاهدة العرض تحت المطر.