بتهمة الفعل الفاضح.. الحكم على سائق أوبر المتهم بواقعة هلا السعيد 29 يوليو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

حجزت محكمة جنح الجيزة، محاكمة سائق أوبر المتهم بالتحرش بالفنانة هلا السعيد أعلى محور الضبعة، لجلسة 29 يوليو للنطق بالحكم.

وتضمن أمر إحالة سائق أوبر إلى محكمة الجنح، اتهامه بارتكاب فعل فاضح "التبول في طريق عام"، حيث توجه المتهم صباح اليوم رفقة دفاعه المستشار علي فايز إلى سراي النيابة لإعلانه بقرار إحالته للمحاكمة وتكليفه بحضور جلسات محاكمته.

وقال سائق أوبر في مقطع فيديو إن سيارته تعمل بالغاز والبنزين وأثناء القيادة أعلى محور الضبعة وقبل كوبري تحيا مصر بمسافة قليلة نفد منه الغاز، وكان يجب التوقف كي تعمل طلمبة البنزين جيدًا وأنه استأذن العميلة في التوقف فوافقت.

وقال إنه أثناء توقفه شعر بحاجته الشديدة لدخول دورة المياه، خاصة أنه مريض بعدة أمراض ويحتاج لقضاء حاجته على فترات قريبة فاستغل توقف السيارة وأن زجاجها "فيميه" ووقف خلف "شنطة العربية" لقضاء حاجته ومجرد قيامه بفك حزام البنطلون فوجئ بالسيدة تخرج من السيارة تصرخ فيه وتشير بإشارات عشوائية للسيارات المارة على الطريق، فحاول تهدئتها إلا أنها استمرت في الصراخ والابتعاد عنه واضطر في تلك اللحظة لقضاء حاجته بسبب مرضه فابتعد عنها لعدة أمتار وانتهى من قضاء حاجته وعاد إليها.

وأضاف سائق أوبر أنه عندما عاد إليها أكد عدم نيته في أذيتها وأنه مريض واستدعى الأمر قضاء حاجته بسرعة شديدة، فعلم أنها اتصلت هاتفيا بأحد الأشخاص ليأتي إليها وطلبت منه إنزال حقائبها من السيارة وأنه توقف بجانبها لدقائق حتى يحضر من سيستقلها ثم تحرك بالسيارة خوفا من التعدي عليه بالضرب من أي شخص تابع لها.