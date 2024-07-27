شروط التقديم بالمدينة الجامعية بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط - محمود عجمي:

أعلنت جامعة أسيوط، اليوم السبت، فتح باب التقديم للمدن الجامعية للعام الدراسي 2024 /2025، والتي تستمر حتى 25 أغسطس الجاري.

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعةأسيوط، أنه يتم تقديم الأوراق المطلوبة للسكن بالمدينة الجامعية عبر الرابط التالى: اضغط هنا

في ضوء القواعد الأساسية التي وضعتها إدارة الجامعة، وبالتعاون مع مركز تطوير نظم المعلومات الإدارية بالجامعة، مشيرًا إلى أن التقديم إلكتروني لا يعني قبول الطالب بالمدينة الجامعية، وسوف يتم تنسيق القبول إلكترونيًا وإعلان النتيجة، مع ضرورة الاحتفاظ بكلمة السر الخاصة بالموقع لاستخدامها فيما بعد.

وأشار رئيس جامعة أسيوط، إلى يتم التنسيق إلكترونيًا بعد الانتهاء من مرحلة التقدم، وذلك وفقا للقواعد التي ستعلن لاحقا بعد الانتهاء من التقديم حسب الأماكن المتاحة، وأعداد المتقدمين، ويتم الاستعلام عن القبول من خلال الرابط السابق، ‏وفي حالة القبول؛ يجب طباعة نموذج القبول واستيفاء البيانات من الكلية التابعة لها، ويتم تسليمه للموظف المختص بإدارة الإقامة.

وأوضح الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن قواعد إتمام طريقة التقديم إلى المدن الجامعية بأسيوط، وهى كالتالي:

– أن يكون مصري الجنسيه

– أن يكون حاصلاً على الثانوية العامة انتظام

– يقبل ذوي الاحتياجات الخاصة بشهادة طبية معتمدة

– الحالات المرضية تعرض بشهادة طبية معتمدة على لجنة برئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم للبت في قبولها من عدمه.

– مراعاة الطالب أثناء التقديم اختيار سكن بتغذية أو بدون تغذية

– أن يكون منتظم الحضور في الكلية

– ألا يكون قد وقعت عليه عقوبات تأديبية من الجامعة

– لايقبل طلاب الشهادات المعادله، ويمنع تسكين طلاب الانتساب و المحولين من جامعات اخرى

– لا يحق السكن للطالب الذي تغيب بنسبة ٥٠٪ عن الحضور للسكن في العام الماضي.

– التزام جميع الطلاب المقيدين بمواعيد السكن من الثامنة صباحاً حتى العاشرة مساء.

– يعامل طلاب الساعات المعتمدة بنظام المعدل التراكمي CGPS.