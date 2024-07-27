شهيد و13 مصابًا في قصف إسرائيلي استهدف مخيم "بلاطة" بالضفة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم البت، إن سلاح الجو شن غارة على مخيم بلاطة في نابلس، زاعمة اغتال أحد المطلوبين من فصائل المقاومة الفلسطينية.

من جانبه، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، استشهاد شاب و13 مصابا إثر اقتحام قوات الاحتلال مخيم بلاطة في نابلس بالضفة الغربية.

وأشار الهلال الأحمر الفلسطيني، إلى إصابة مسعف خلال إخلائه الجرحى من مخيم بلاطة شرقي نابلس إثر قصف إسرائيلي.

وكشفت وزارة الصحة الفلسطينية، أن القصف الذي نفذته مسيّرة إسرائيلية على مخيم بلاطة شرقي نابلس بالضفة الغربية، أسفر عن استشهاد شاب وإصابة 5 آخرين بينهم مسعف.