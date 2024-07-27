أكسيوس: إسرائيل قدمت اليوم مقترحها المحدث بشأن صفقة الأسرى

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال موقع "أكسيوس" الأمريكي نقلا عن مصادر مطلعة، اليوم السبت، إن إسرائيل قدمت اليوم مقترحها المحدث بشأن اتفاق وقف إطلاق النار وصفقة التبادل.

وأشار الموقع الأمريكي، إلى هناك اجتماع مرتقب غدا الأحد، بين مديري وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي ايه" وليام بيرنز، ورئيس الموساد الإسرائيلي ديفيد بارنيا ورئيس الوزراء القطري، ورئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل لبحث المقترح.

وكشفت تقارير إعلامية، اليوم السبت، أن حركة حماس ترفض تسلم أي مقترحات جديدة لصفقة الأسرى، في ظل حديث رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن اعتزامه تقديم مقترح جديد، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية عن مصدر قيادي في الحركة.

وقال القيادي الفلسطيني، إن الحركة تتمسك بمقترحها الأخير الذي سلمته إلى الوسطاء في مصر وقطر، مؤكدا أن حماس لا تزال على موقفها بشأن انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي بالكامل من غزة، بما في ذلك محوري نتساريم وفيلادلفيا.

وشدد المصدر على أن حماس، أبلغت الوسطاء بأنها لن تقبل بأي صيغة جديدة لا تتضمن نصًا صريحا بوقف إطلاق النار.

وأوضح القيادي في حماس، أن الحركة لا تعارض إسناد إدارة القطاع إلى جهة حكومية بتوافق وطني، وبشكل مؤقت في حال لم يتم التوافق على حكومة توافق وطني للضفة الغربية وغزة.