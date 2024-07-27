أولمبياد باريس.. كيف حوّل المنظمون كوريا الجنوبية إلى عدوّتها الشمالية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

تقدم منظمة دورة الألعاب الأولمبية في باريس، اعتذارا شديدا للبعثة الكورية الجنوبية المشاركة في الأولمبياد.

وبينما يلوح أعضاء البعثة الكورية الجنوبية بعلم بلادهم على متن قارب يبحر في نهر السين، تم تقديمهم باللغتين الإنجليزية والفرنسية على أنهم "كوريا الشمالية".

وما أن أظهرت العلامة الزرقاء على قارب الفريق الكوري الجنوبي الاسم الصحيح لدولتهم، أسرعت المعلنون عن تعديل خطئهم.

لكن سرعان ما اعتذرت اللجنة الأولمبية الدولية في منشور باللغة الكورية عبر منصة "إكس"، قائلة: "نقدم اعتذارنا الشديد عن خطأنا بتقديم الفريق الكوري خلال حفل الافتتاح".



من جانبها، كشفت وزارة الثقافة والرياضة والسياحة في كوريا الجنوبية في بيان، أن نائبة وزير الثقافة والرياضة الكورية الجنوبية جانج مي ران، طلبت لقاء رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ بشأن الحادث.

وأشار البيان إلى أن وزارة الثقافة والرياضة طالبت الخارجية الكورية الجنوبية بتقديم شكوى رفيعة المستوى إلى الحكومة الفرنسية.

ونوّه البيان، إلى أن اللجنة الأولمبية في كوريا الجنوبية، طلبت في خطاب منفصل من منظمي أولمبياد باريس منع تكرار الحوادث المماثلة.

وانقسمت شبه الجزيرة الكورية، في أعقاب الحرب العالمية الثانية عام 1945، إلى كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية.