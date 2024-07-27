هل تتأثر أسعار السلع الأساسية بعد تحريك أسعار الوقود؟.. متحدث الوزراء يكشف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة، من خلال مختلف الجهات المعنية، تعمل على ضبط أسعار السلع في الأسواق وزيادة المعروض للحد من ارتفاع الأسعار، مع متابعتها لملف الأسعار قبل وبعد تحريك أسعار الوقود.

وأوضح "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية فاتن عبدالمعبود في برنامج "صالة التحرير"، على قناة صدى البلد، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا لقطاع السياحة نظرًا لأهميته كرافد أساسي للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن مدينة العلمين تُعد وجهة سياحية جذابة لكثير من السياح من جميع الأعمار.

وأكد متحدث الوزراء بدء تسليم عدد من الأبراج في مدينة العلمين اعتبارًا من 15 أغسطس المقبل، مع الانتهاء من تسليم جميع الأبراج بحلول الصيف المقبل.

وأضاف، أن هناك جدول زمني لتنفيذ مشروع رأس الحكمة، حيث يتم العمل الآن على تسليم المرحلة الأولى من المشروع للبدء في التنفيذ على أرض الواقع، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على إنهاء ملف دفع التعويضات لكافة الأهالي في منطقة رأس الحكمة.

وأضاف "الحمصاني"، أن الحكومة تلتزم بتسليم المرحلة الأولى من المشروع في الموعد المحدد، وتعمل حاليًا على تنفيذ الخطوات المتفق عليها لإنجاز المشروع وفقًا للخطة الموضوعة.