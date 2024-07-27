شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الإصلاح والنهضة: الحوار الوطنى أفرز توصيات تخدم المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إنّ الحوار الوطني جاد واستمر على مدار سنتين وارتقى وتطور بشكل كبير جدا حتى أفرز في المرحلة الأولى توصيات مهمة جدا تخدم مصلحة المواطنين.

وأوضح، أن أهمية الحوار الوطني تكمن في تواصل الحكومة مع القوى والنخب السياسية والنقابات والمجتمع الأهلي للتعبير عن نبض الشارع، مشددًا على أن الحكومة الجديدة تقدر عملية الديموقراطية التشاركية بحيث يتم تنفيذ القرارات والتوصيات في مصلحة الشعب، وتتعامل مع مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني في عدد من الملفات، مثل الملف الاقتصادي.



