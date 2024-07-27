شكرا لقرائتكم خبر عن شباب حزب التجمع يبحث التعاون الثقافى مع ممثل جامعة "فولغوغراد" الروسية والان مع تفاصيل الخبر

التقي علاء عصام أمين شباب حزب التجمع وعضو مجلس النواب بالدكتور محمد محسن ممثلا عن جامعة فولغوغراد الروسية واحد أهم طلاب مصر الدارسين في الخارج لبحث التعاون في المجال الثقافي والتعليمي بين جامعة فولغوغراد وشباب حزب التجمع.

شارك في اللقاء وفد من شباب حزب التجمع وهم "إبراهيم موسي امين عام مساعد اتحاد الشبآب وفيولا سويرس عضو المكتب التنفيذي وأكرم جلال امين شباب الدقهلية ومحمد زين عضو المكتب التنفيذي باتحاد الشباب".

وأكد علاء عصام أمين شباب حزب التجمع إن العلاقات التاريخية بين حزب التجمع المصري والدولة الروسية بمختلف مؤسستها قديمة ومؤثرة في تاريخ البلدين، مشيرا إلي أن شباب حزب التجمع وممثل جامعة فولغوغراد اتفقا علي تنفيذ عدد من البرامج الثقافية والشبابية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف عصام أن شباب حزب التجمع مهتم بالتعرف علي تجربة التعليم والمسرح والادب الروسي، منوها إلي أن شباب حزب التجمع يسعي دوما الي فتح أفق التعاون الثقافي والسياسي مع أصدقاء مصر من مختلف الدول وعلي الأخص الدولة الروسية.

وفي ذات السياق قال الدكتور محمد محسن ممثلا عن جامعة فولغوغراد وأحد الباحثين المصريين في الخارج، إن شباب حزب التجمع شارك من قبل في اجتماعات ولقاءات أونلاين مع جامعة فولغوراد، وحان الوقت للتنسيق المشترك علي مستوي تبادل البرامج والعلاقات علي الأراضي الروسية والمصرية.

وأضاف محسن أن التعاون بين جامعة فولغوغراد والجامعات المصرية على سبيل المثال جامعة بورسعيد مستمر وقائم ونبحث عن تعاون مستمر مع كل الشباب المصري داخل الأحزاب والمؤسسات الشبابية من أجل تعميق العلاقات الثقافية والتعاون في المشروعات الشبابية بين مصر وروسيا.