شكرا لقرائتكم خبر عن حزب حماة الوطن ينظم مؤتمرا بعنوان "وظائف ومهارات المستقبل".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، مؤتمرا تحت عنوان "وظائف ومهارات المستقبل"، ويأتي تفاعلاً مع اليوم العالمي لمهارات الشباب، الذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2014، ليكون الاحتفاء به يوم 15 من يوليو كل عام.

ناقش المؤتمر بحضور قيادات حماة الوطن، وممثلي الوزارات والهيئات الحكومية والمؤسسات المعنية والسفارات والبنوك، سبل تزويد الشباب بالمهارات اللازمة لمتطلبات سوق العمل، وكذلك تمكينهم في ملف ريادة الأعمال، وفقا لمتقضيات التطور التكنولوجي في كافة المجالات.

وأعلن حماة الوطن، استمرار جهوده في دعم الخطط التنموية للدولة، وعلى رأسها رؤية مصر 2030، لدعم الاقتصاد القائم على المعرفة، والتعليم الذي يعتمد على التكنولوجيا الحديثة وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وعلى هامش المؤتمر، وقع حزب حماة الوطن، من خلال اللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس الحزب، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، 3 بروتوكولات تعاون مع عدد من الجهات.

وتم توقيع البروتوكول الأول مع اللواء المهندس عبد الرؤوف عبد الله موسى، ممثلاً عن وزير الانتاج الحربي، رئيس قطاع التدريب بالوزارة، الثاني مع المهندس وليد زكريا، ممثلا عن رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والثالث مع المهندس هيثم حسين، رئيس مجلس إدارة مجمع عمال مصر الصناعي.

تضمن مؤتمر حزب حماة الوطن، 3 جلسات نقاشية بحضور عدد من الخبراء المختصين، الأولى بعنوان: تعليم الجيل الرابع: الفرص والتحديات، الثانية بعنوان: مستقبل الوظائف والمهارات في عصر الذكاء الاصطناعي، والثالثة بعنوان: قوة مصر البشرية من المحلية إلى العالمية.