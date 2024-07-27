شكرا لقرائتكم خبر عن 7 موارد رئيسية للتحالف الوطنى للعمل الأهلى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

منح القانون رقم 171 لسنه 2023 بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي 7 موارد رئيسية للتحالف من بينها المنح النقدية والعينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الأجنبية بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء و صدور لائحتة التنفيذية.

و نصت المادة 16 من القانون على أن تتكون موارد التحالف مما يأتي :



1- اشتراكات أعضائه علي النحو المبين بلائحة النظام الأساسي.

2- أموال التبرعات والهبات والمنح النقدية والعينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية المصرية.

3- المنح النقدية والعينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الأجنبية، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.

4- ريع أو عائد بيع أي من الأصول المملوكة له.

5- عائد استثمار أمواله.

6- ما قد تخصصة الدولة له كمساهمات.

7- أي موارد أخري يصدر بتحديدها قرار من مجلس الأمناء.