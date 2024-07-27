شكرا لقرائتكم خبر عن 7 موارد رئيسية للتحالف الوطنى للعمل الأهلى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود العمرىالسبت، 27 يوليو 2024 07:26 م
منح القانون رقم 171 لسنه 2023 بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي 7 موارد رئيسية للتحالف من بينها المنح النقدية والعينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الأجنبية بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء و صدور لائحتة التنفيذية.
و نصت المادة 16 من القانون على أن تتكون موارد التحالف مما يأتي :
1- اشتراكات أعضائه علي النحو المبين بلائحة النظام الأساسي.
2- أموال التبرعات والهبات والمنح النقدية والعينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية المصرية.
3- المنح النقدية والعينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الأجنبية، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.
4- ريع أو عائد بيع أي من الأصول المملوكة له.
5- عائد استثمار أمواله.
6- ما قد تخصصة الدولة له كمساهمات.
7- أي موارد أخري يصدر بتحديدها قرار من مجلس الأمناء.
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