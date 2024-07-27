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7 موارد رئيسية للتحالف الوطنى للعمل الأهلى.. تعرف عليها

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود العمرى

السبت، 27 يوليو 2024 07:26 م

منح القانون رقم 171 لسنه 2023 بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي 7 موارد رئيسية للتحالف من بينها المنح النقدية والعينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الأجنبية بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء و صدور لائحتة التنفيذية.

و نصت المادة 16 من القانون على أن  تتكون موارد التحالف مما يأتي :


1-  اشتراكات أعضائه علي النحو المبين بلائحة النظام الأساسي.

2-  أموال التبرعات والهبات والمنح النقدية والعينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية المصرية.

3-  المنح النقدية والعينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الأجنبية، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.

4-  ريع أو عائد بيع أي من الأصول المملوكة له.

5-  عائد استثمار أمواله.

6-  ما قد تخصصة الدولة له كمساهمات.

7-  أي موارد أخري يصدر بتحديدها قرار من مجلس الأمناء.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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