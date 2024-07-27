زعمت القناة 12 الإسرائيلية، مقتل 9 إسرائيليين "إثر سقوط صاروخ أطلق من لبنان على مجدل شمس في الجولان".
هذا، وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يجري مشاورات أمنية من واشنطن بعد إطلاعه على تفاصيل الحادث في مجدل شمس.
ولم تتبنى أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن القصف على مجدل شمس من لبنان.
كانت هذه تفاصيل خبر إعلام إسرائيلي: مقتل 9 إسرائيليين إثر سقوط صاروخ من لبنان على مجدل شمس ونتانياهو يجري مشاورات أمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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