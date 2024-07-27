إعلام إسرائيلي: مقتل 9 إسرائيليين إثر سقوط صاروخ من لبنان على مجدل شمس ونتانياهو يجري مشاورات أمنية

زعمت القناة 12 الإسرائيلية، مقتل 9 إسرائيليين "إثر سقوط صاروخ أطلق من لبنان على مجدل شمس في الجولان".

هذا، وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يجري مشاورات أمنية من واشنطن بعد إطلاعه على تفاصيل الحادث في مجدل شمس.

ولم تتبنى أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن القصف على مجدل شمس من لبنان.