"حزب الله" نعى 4 من عناصره وأعلن إيقاع جنود إسرائيليين بين قتيل وجريح بالمنارة واستهداف موقع السماقة

أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‌‌‏‌‌‌‏‌‌‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة واخرها في بلدة كفركلا، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم السبت 27-07-2024، مبنى يتموضع فيه جنود ‏العدو الإسرائيلي ‏في مستعمرة المنارة بالأسلحة المناسبة وأصابوه بشكل مباشرة، واوقعوا من فيه بين قتيل وجريح".

وفي بيان آخر، أكّد أنّه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:40 من بعد ظهر يوم السبت 27-07-2024 التجهيزات ‏التجسسية في موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، بالأسلحة المناسبة واصابوها إصابة ‏مباشرة مما أدى الى تدميرها".

هذا، وأعلن "حزب الله"، أنّه "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد نعيم علي فرحات "ملاك" مواليد عام 1991 من بلدة بيت شاما في البقاع، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس"، كما أكّد أنّ "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد محمد علي مصطفى مريش "مهدي ياغي" مواليد عام 1993 من منطقة الباشورة وسكان منطقة الأجنحة الخمسة في بيروت".

وفي بيان آخر أشار "حزب الله"، إلى أنّه "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد أحمد حكمت موسى "ذو الفقار" مواليد عام 1999 من مدينة طرابلس وسكان بلدة علي النهري في البقاع، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس"، و"الشهيد المجاهد حسن هلال السعيدي "علي الهادي" مواليد عام 1993 من بلدة تول في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".