الإسعاف الإسرائيلي: إصابة 11 شخصًا جراء سقوط صواريخ في مجدل شمس بالجولان 5 منهم في حالة حرجة

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، عن سقوط "إصابات في بلدة مجدل شمس بالجولان جراء سقوط صواريخ أطلقت من لبنان".

وأكّد الإسعاف الإسرائيلي، "إصابة 11 شخصا جراء سقوط صواريخ في مجدل شمس بالجولان 5 منهم في حالة حرجة"، في حين ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنّه الإصابات جاءت جراء "سقوط مسيرة أطلقت من جنوب لبنان على الجولان".

هذا، وكشفت القناة 12 الإسرائيلية، عن "أضرار في محيط كريات شمونة عقب القصف من لبنان".