واصل الجيش الإسرائيلي استهدافه للمدارس بالقصف في قطاع غزة، حيث قصفت طائراته مدرسة خديجة غرب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة بأكثر من صاروخ.
وأعلنت وزارة الصحة في غزة، في بلاغ، أنّ "الهجوم تسبب في استشهاد 30 مواطنا وإصابة أكثر من 100 بجروح، بينهم حالات خطرة".
ويُشار إلى أنّ المدرسة تقع ضمن "المنطقة الإنسانية الآمنة" التي أعلنها الجيش الاسرائيلي مؤخرًا، ودعا النازحين من كل مناطق القطاع للذهاب إليها.
كانت هذه تفاصيل خبر أكثر من 30 قتيلًا و100 جريح في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة في دير البلح وسط غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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