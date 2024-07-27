أكثر من 30 قتيلًا و100 جريح في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة في دير البلح وسط غزة

واصل الجيش الإسرائيلي استهدافه للمدارس بالقصف في قطاع غزة، حيث قصفت طائراته مدرسة خديجة غرب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة بأكثر من صاروخ.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، في بلاغ، أنّ "الهجوم تسبب في استشهاد 30 مواطنا وإصابة أكثر من 100 بجروح، بينهم حالات خطرة".

ويُشار إلى أنّ المدرسة تقع ضمن "المنطقة الإنسانية الآمنة" التي أعلنها الجيش الاسرائيلي مؤخرًا، ودعا النازحين من كل مناطق القطاع للذهاب إليها.