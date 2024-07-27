وزارة التربية: نتائج الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة ستصدر بحدود منتصف هذه الليلة

أعلن المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي، أنّ "نتائج الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة سوف تصدر بحدود منتصف هذه الليلة"، لافتًا إلى أن "المديرية العامة للتربية وخصوصا دائرة الامتحانات الرسمية تعمل بكامل طاقمها للتدقيق في العلامات".

ودعا المكتب الأهالي والمرشحين إلى عدم الأخذ بالشائعات التي تعمل على فبركة مواعيد لاصدار النتائج وهي غير صحيحة برمتها.

وذكر المكتب الإعلامي بالدعوة التي وجهها وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي إلى الأهالي والمرشحين بعدم إطلاق النار وارتكاب المخالفات وتعريض سلامة الناس للخطر، لأن النجاح مناسبة للفرح والاعتزاز، وليس لتحويلها إلى مآتم.

ولفت المكتب الإعلامي إلى أن الموقع الإلكتروني المخصص للحصول على النتائج هو:

results.mehe.gov.lb