قامت بلدية مدينة النبطية، ممثلة بقسم الرقابة الصحية وبالتعاون مع مصلحة الصحة في النبطية، بتاريخ 25 و26 تموز 2024، وبمؤازرة شرطة البلدية، بتنفيذ حملات تفتيشية مكثفة على صالونات وعيادات التجميل في المدينة.
وتهدف هذه الحملات إلى التحقق من التزام هذه الصالونات بالمعايير الصحية واستخدام مواد آمنة وغير منتهية الصلاحية.
وتم الكشف على التراخيص وفحص المواد والأدوات المستخدمة للتأكد من صلاحيتها وجودتها، حيث تم اكتشاف مواد منتهية الصلاحية يتم استخدامها حالياً، وبعض المواد الغير موجود عليها تواريخ صلاحية وقد تم تلف جميع تلك المواد مع تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين، وتوقيع تعهد لضمان عدم تكرار هذه المخالفات مستقبلاً والتأكد من صلاحية المنتجات عند الشراء.
كانت هذه تفاصيل خبر تسطير محاضر ضبط بحق مخالفين في صالونات وعيادات تجميل في النبطية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.