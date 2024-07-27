تسطير محاضر ضبط بحق مخالفين في صالونات وعيادات تجميل في النبطية

قامت بلدية مدينة النبطية، ممثلة بقسم الرقابة الصحية وبالتعاون مع مصلحة الصحة في النبطية، بتاريخ 25 و26 تموز 2024، وبمؤازرة شرطة البلدية، بتنفيذ حملات تفتيشية مكثفة على صالونات وعيادات التجميل في المدينة.

وتهدف هذه الحملات إلى التحقق من التزام هذه الصالونات بالمعايير الصحية واستخدام مواد آمنة وغير منتهية الصلاحية.

وتم الكشف على التراخيص وفحص المواد والأدوات المستخدمة للتأكد من صلاحيتها وجودتها، حيث تم اكتشاف مواد منتهية الصلاحية يتم استخدامها حالياً، وبعض المواد الغير موجود عليها تواريخ صلاحية وقد تم تلف جميع تلك المواد مع تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين، وتوقيع تعهد لضمان عدم تكرار هذه المخالفات مستقبلاً والتأكد من صلاحية المنتجات عند الشراء.