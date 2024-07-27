"حزب الله": استهدفنا ثكنتَي معاليه غولاني وراميم ومرابض مدفعية العدو في الزاعورة

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة واخرها في بلدة كفركلا، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم السبت 27-07-2024، مرابض مدفعية العدو في الزاعورة بعشرات صواريخ الكاتيوشا، ومقر قيادة لواء حرمون في ثكنة معاليه غولاني بصواريخ الكاتيوشا، وثكنة راميم (مقر قيادة كتيبة، تشغله حاليا قوات من لواء غولاني) بصاروخ بركان".
وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، عن سقوط "إصابات في بلدة مجدل شمس بالجولان جراء سقوط صواريخ أطلقت من لبنان".
وأكّد الإسعاف الإسرائيلي، "إصابة 11 شخصا جراء سقوط صواريخ في مجدل شمس بالجولان 5 منهم في حالة حرجة"، في حين ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنّه الإصابات جاءت جراء "سقوط مسيرة أطلقت من جنوب لبنان على الجولان".
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