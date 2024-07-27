مطرانية أنطلياس المارونية: التجديف على المسيح في حفل افتتاح أولمبياد باريس انحطاط جديد لمجتمعنا البشري

أشارت مطرانية أنطلياس المارونية، في بيان وجهته إلى كهنة وأبناء وبنات أبرشية أنطلياس المارونية، إلى أنّه "يشكل الحقد تجاه المسيحيين والتجديف على يسوع المسيح الذي ظهر في حفل افتتاح الألعاب الأولمبية في باريس، العاصمة المفترضة للحضارة، عاصمة بنت الكنيسة البكر، إنحطاطا جديدًا لمجتمعنا البشري".

وقالت: "لا يسعنا إلا أن نشجب هذا العمل الدنيء وهذا التدنيس القذر الذي ينتهك كلّ مقدساتنا باسم الحرية والتعبير الحر وهو يهين أيضًا روح الألعاب الأولمبية التي وُجدت أصلاً لجمع الشعوب على المحبة والإحترام المتبادل".

وشددت على أنّه :"تعويضًا عن هذا التجديف المقصود ندعو أبناء كنيستنا أن يصوموا ويصلّوا ويجدّدوا عبادتهم للقربان المقدّس ولقلب يسوع الأقدس وقلب مريم الطاهر كي يُعبد يسوع ويكون محبوبا حيث ما وُجد الإنسان".

وكان قد تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات من الحفل الافتتاحي لأولمبياد باريس 2024 وسط ربط إحدى الفقرات بالديانة المسيحية ولوحة "العشاء الأخير"، وأشار النشطاء إلى مشاركة مجموعة من المتحولين جنسيًا في الفقرة.