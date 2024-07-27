غارات إسرائيلية على بليدا وحولا وقصف مدفعي على أطراف شبعا

استهدف قصف مدفعي إسرائيلي الأطراف الشمالية الشرقية لبلدة شبعا، حيث تضرر عدد من المنازل المجاورة لمكان القصف. هذا، وشنّ الطيران الإسرائيلي غارات جوية استهدفت بلدتي بليدا وحولا جنوبي لبنان.

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